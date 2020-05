Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 minutes

La rentrée scolaire du 18 mai 2020 est de plus en plus remise en question. Les maires réunionnais qui refusent de rouvrir leurs écoles se multiplient. Le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Bras-Panon, Saint-André, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul... 9 villes, à ce jour, considèrent notamment que les conditions d'accueil des élèves ne sont pas réunies pour garantir la sécurité sanitaire et des élèves et des enseignants. Une réunion de concertation se tient ce mardi après-midi 5 mai au Département, en présence du préfet Jacques Billant, du recteur Vêlayoudoum Marimoutou et des maires.(Photo rb/www.ipreunion.com)

La rentrée scolaire du 18 mai 2020 est de plus en plus remise en question. Les maires réunionnais qui refusent de rouvrir leurs écoles se multiplient. Le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Bras-Panon, Saint-André, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul... 9 villes, à ce jour, considèrent notamment que les conditions d'accueil des élèves ne sont pas réunies pour garantir la sécurité sanitaire et des élèves et des enseignants. Une réunion de concertation se tient ce mardi après-midi 5 mai au Département, en présence du préfet Jacques Billant, du recteur Vêlayoudoum Marimoutou et des maires.(Photo rb/www.ipreunion.com)