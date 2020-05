Le jeudi 23 avril, les passagers d'un vol Air France au départ de La Réunion et à destination de l'Hexagone se sont retrouvés à voyager dans des conditions ne garantissant pas les mesures sanitaires. A la demande du Ministre des Affaires étrangères le vol a fait escale à Madagascar, les passagers sont passés de 138 à 446 passagers, soit 308 personnes de plus. En quelques minutes, tous les sièges sont occupés, adieu la distanciation sociale. Air France s'explique

Au départ de La Réunion, 138 personnes ont embarqué à bord de ce vol d'Air France. L'information d'une escale à Madagascar, communiquée aux passagers par l'équipage,garantissait le respect des distances de sécurité afin de lutter contre la propagation du virus.

Selon la compagnie aérienne interrogée par Imaz Press "suite à une demande du ministre des Affaires étrangères, le vol a fait une escale à Madagascar, afin de rapatrier à Paris 308 ressortissants français" bloqués dans la Grande Île. Air Madagascar a en effet suspendu toutes ses lignes vers la France jusqu'au 12 mai prochain. "Il est très difficile en ce moment d'atterrir sur le sol malgache, l'aéroport international d'Ivato est fermé", confie un responsable d'Air France. "Les passagers ont été avertis qu’une escale allait avoir lieu à Madagascar" ajoute-t-il

- "Un climat de tension et de questionnement régnait à bord" -

Au départ de La Réunion, le protocole de sécurité sanitaire à été respecté, le personnel de bord a veillé à ce qu'il en soit de même durant l'escale "un climat de tension et de questionnement régnait à bord, l'équipage tentait tant bien que mal de rassurer les passagers " explique Air France. L’embarquement s’est donc déroulé dans le respect strict des règles.

"Les 308 personnes qui ont rejoint ce vol avaient les autorisations nécessaires. Étant donné que Madagascar a coupé toutes ses liaisons avec l’hexagone, et que nous étions en mesure de rapatrier ces voyageurs, nous avons donc fais ce choix. Pour cela la température de chaque passager a été prise, et le port du masque était obligatoire. Nous avons veillé à en procurer à chacun des passagers" indique Erwan Edern, responsable communication et partenariat chez Air France.

De plus, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : le service à bord a été adapté pour tenir compte de la situation sanitaire inédite. "Pour chaque repas, les produits été emballés sous vide et servi individuellement. Outre cela, il a été demandé aux passagers de limiter au maximum leurs déplacements et de rester assis à leur place, afin d'assurer leur sécurité" précise la compagnie.

- Un rapatriement contrôlé -

Malgré les difficultés du respect de certaines mesures sanitaires, comme la distanciation sociale, durant ce vol "aucune plainte n'a été déposée contre nous" affirme Erwan Edern.

Dès leur arrivée en métropole, les voyageurs ont commencé une quatorzaine afin de s'assurer qu'ils ne sont pas positifs au virus.



La crise sanitaire mondiale entraînée par le Covid-19 a donné lieu à la plus grande opération de rapatriement jamais observée à travers le monde. Un défi auquel les compagnies aériennes ont dû faire face. Air France s’est mobilisé et a travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères pour prioriser les besoins de chacun " Depuis le début du confinement plus de 150 000 ressortissants français ont été rapatriés de 82 pays différent.

