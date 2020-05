Après avoir passé 24 heures dans un hôtel de Saint-Denis, Soprano arrive à Paris ce mercredi 6 mai 2020. Le chanteur a assisté ce dimanche aux obsèques de son père aux Comores après avoir appris son décès alors qu'il se trouvait à bord d'un vol Paris - La Réunion (Photo archives AFP)

Le père de l'artiste, possiblement atteint du covid-19 selon le site Comores.infos, devait être évacué ce dimanche vers notre île en vol privé et être hospitalisé aux CHU nord. Accompagné de sa sœur, d'un neveu, d'une nièce et de son manager, Soprano devait se rendre à son chevet dès son arrivée à La Réunion en provenance de Paris. Mais le père du chanteur est décédé aux Comores dans la nuit de samedi à dimanche alors que Soprano et ses proches étaient déjà en vol.

L'avion privé qui devait effectuer l'évacuation sanitaire a finalement transporté l'artiste et sa famille de La Réunion à Moroni en passant par Mayotte pour se ravitailler en carburant.

De retour à La Réunion ce lundi après-midi à bord de ce même appareil privé, Soprano et ses proches ont été conduits dans un hôtel dionysien. Le lendemain, mardi, ils ont tous quitté La Réunion pour Paris à bord d'un vol d'Air Austral.

Lire aussi : Soprano apprend le décès de son père en plein vol, le chanteur rejoint les Comores

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com