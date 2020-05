Publié le Mercredi 06 Mai à 17H38 / Actualisé le Mercredi 06 Mai à 17H38

Depuis le lundi 4 mai dernier, les trois centres de dialyse SODIA : Delpra (Site Nord), Jeanne d'Arc et Oasis (Sites Ouest), ont repris les consultations externes de néphrologie des patients, en sus des consultations d'urgence sur diagnostic médical, des télé-consultations de suivi, et des activités de dialyse, qui n'ont jamais été interrompues du fait de leur caractère vital pour les patients et ce, en maintenant 3 séances d'hémodialyse par semaine. Nous publions ci-dessous le communiqué de Clinifutur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

