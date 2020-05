Publié le Mercredi 06 Mai à 02H55 / Actualisé le Mercredi 06 Mai à 14H08

Ludovic Quinton, directeur artistique indépendant à Paris, a pour objectif de transmettre sa passion au travers d'un nouveau projet " Mask on Project ". Confinés, et restreints de toutes activités, les professionnels de la création se sont adaptés pour pouvoir créer différemment. D'origine réunionnaise Ludovic Quinton a fait naître ce projet avec des amis, des connaissances et son réseau professionnel. Ils ont mis en lien l'actualité, tournant autour du coronavirus et la création artistique. Modèle, photo, miss Martinique, influenceurs et photographes tous ont participé à cette oeuvre qui a pour but d'intervenir, avec des images, auprès de la population pour lui rappeler de se protéger face au virus (Photo capture d'écran)

Ludovic Quinton, directeur artistique indépendant à Paris, a pour objectif de transmettre sa passion au travers d'un nouveau projet " Mask on Project ". Confinés, et restreints de toutes activités, les professionnels de la création se sont adaptés pour pouvoir créer différemment. D'origine réunionnaise Ludovic Quinton a fait naître ce projet avec des amis, des connaissances et son réseau professionnel. Ils ont mis en lien l'actualité, tournant autour du coronavirus et la création artistique. Modèle, photo, miss Martinique, influenceurs et photographes tous ont participé à cette oeuvre qui a pour but d'intervenir, avec des images, auprès de la population pour lui rappeler de se protéger face au virus (Photo capture d'écran)