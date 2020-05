Publié le Mercredi 06 Mai à 12H30 / Actualisé le Mercredi 06 Mai à 16H06

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de La Réunion tenait une conférence de presse, ce mercredi 6 mai 2020, pour rendre de la situation du BTP depuis le début de la crise sanitaire et proposer un plan de relance en trois phases pour le secteur : d'abord le sauvetage urgent des entreprises au bord de la faillite, ensuite une exonération complète des charges sociales et fiscales jusqu'à la fin de l'année 2020, et la stimulation de la demande locale avec une campagne de promotion de l'artisanat. Il en va de la survie de la filière, prévient le président de la CAPEB Cyrille Rickmounie. (Photo rb/www.ipreunion.com)

