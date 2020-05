Depuis le 17 mars 2020, le rythme de vie des Réunionnais a considérablement changé. La crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus a eu des effets indéniables mais aussi inattendus sur la consommation d'électricité. Celle-ci a diminué "de manière étonnante sur tout le territoire" d'après EDF. Le ralentissement d'activité des entreprises est un élément clé de cette baisse

La consommation d’électricité globale est, depuis la mise en place des mesures de confinement, 11% inférieur d’après les chiffres d’EDF. Cette diminution, bien nette est principalement due au repli de l’activité économique : fermeture des commerces non-essentiels et ralentissement de l’activité dans le secteur industriel. En effet, le gouvernement a demandé aux entreprises de privilégier le télétravail autant que possible. Ces mesures restrictives amènent donc les Réunionnais à rester confinés chez eux et à se déplacer le moins possible.

- Baisse de 11% de la consommation d’électricité -

Au niveau de la consommation, tout d’abord, le fait que les gens soient obligés de rester chez eux a entraîné une réduction de l’ordre de 11% par semaine. Pour EDF " Comme on avait pu le prévoir, une telle variation de la consommation d’électricité sur un laps de temps aussi court est inédite ". Ces fluctuations de la consommation ont aussi pu être observées en fonction de la météo : par exemple, la baisse de la consommation électrique enregistrée depuis fin mars a aussi à voir avec la baisse des températures, amenant nos compatriotes à moins utiliser leur climatiseur. " Nous avons eu un début d’année beaucoup moins chaud que l’été dernier, l’utilisation des clims a donc considérablement diminué chez les Réunionnais " précise Betty Salembier, responsable communication chez EDF.

Mais cette baisse se traduit pour la majeure partie par le ralentissement de l’activité économique. Depuis le 14 mars, en effet, bars, cinémas, salles de sport, centres commerciaux, entreprises, industries et petits commerces ont fermé leurs portes. Ces mesures ont entraîné une diminution de la consommation. Le renforcement des règles de confinement, le 17 mars, a accentué le phénomène. Le gestionnaire du réseau se veut toutefois rassurant, il rappelle que "malgré ces changements de rythme", il continue "d'assurer l'équilibre entre production et consommation afin d'assurer la continuité de l'alimentation électrique des Réunionnais".

- Consommation des ménages -

Beaucoup d’entreprises, importantes consommatrices d’électricité, si elles ne sont pas à l’arrêt, ont vu le régime de leurs activités se réduire. Finalement, ceux qui ont davantage besoin d’énergie, ce sont les ménages. Si la consommation est en baisse, les habitudes de consommation d'électricité des foyers sont également modifiées depuis la mise en place de ces mesures de confinement.

En temps normal, le pic de consommation d'électricité est atteint à 8h, "lorsque les Réunionnais débutent leur journée et que les industries et les entreprises démarrent leurs activités". Mais depuis le début du confinement, "la consommation augmente plus lentement le matin, et n’atteint qu’un premier pic de consommation aux alentours de 11h30, puis un deuxième pic vers 18h40, au moment des repas", signale la responsable de communication.

Le confinement étant en place depuis maintenant deux mois, il est difficile de savoir si la consommation électrique des ménages à évoluer " Nous réalisons une relève réelle des compteurs tous les 6 mois, le confinement s’est déroulé sur une période trop courte pour obtenir une évaluation précise " déclare EDF.



Lorsque le déconfinement sera prononcé, le leadeur de l’énergie s’attend à une reprise conséquente de la consommation d’énergie c’est pourquoi il encourage ses clients à maitriser leur consommation pour ne pas surconsommer " Réduire sa consommation d’énergie, cela ne fait pas seulement du bien à la planète, cela allège aussi vos factures d’électricité à la fin de l’année " conclut Betty Salembier

