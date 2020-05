Publié le Mercredi 06 Mai à 02H57 / Actualisé le Mercredi 06 Mai à 06H36

Le déconfinement progressif, prévu le lundi 11 mai 2020, s'approche à grands pas. Le gouvernement et les autorités sanitaires ne cessent toutefois de répéter que le Covid-19 n'en est pas pour autant parti et qu'il conviendra à tous de s'adapter à un mode de vie différence, que celui que nous avions avant la pandémie. Certaines habitudes, ancrées dans nos cultures, sont néanmoins difficiles à perdre. Les bises, "checks" et serrages de mains en font partie. D'où notre question sur la manière de saluer : allez-vous refaire la bise et des "checks" après le 11 mai, ou bannirez-vous ces pratiques ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

