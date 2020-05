Publié le Jeudi 07 Mai à 16H01 / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 16H04

Afin de faciliter le traitement de ses dossiers, la CGSS invite ses assurés à prendre un rendez-vous téléphonique avec un de ses conseillers. Ils pourront bénéficier d'un entretien personnalisé sur rendez-vous téléphonique pour le traitement des droits. L'objectif est de faciliter les démarches et de répondre aux besoins de manière simple et efficace sans qu'il n'y ait besoin de se déplacer, tout en assurant la sécurité des agents et des assurés, et limitant ainsi tout risque sanitaire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

