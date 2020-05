Le CHU de La Réunion poursuit les activités de soins et de prise en charge des patientes en maternité et gynécologie sur ses deux sites nord et sud. Il est à noter que les maternités du CHU, seules maternités de niveau 3 de l'île et comptabilisant plus de 6000 accouchements chaque année, font partie, comme les 6 autres maternités de l'île, du réseau de périnatalité REPERE. Toutes ces maternités ont mis en oeuvre les recommandations nationales et ont adopté les mêmes règles. Nous publions ici le communiqué du CHU de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour sécuriser l’ensemble des consultations, un accueil est organisé dès l’entrée de la maternité. Vous réaliserez une friction hydro-alcoolique des mains et un masque pourra vous être proposé en cas de symptômes. Pour votre consultation de suivi de grossesse, votre accompagnant ne sera pas autorisé à entrer dans la maternité. Nos salles d’attente sont organisées afin de pouvoir respecter les mesures barrières et la distanciation sociale.

Le suivi échographique est maintenu dans les mêmes conditions que pour les consultations. La sage-femme, ou le gynécologue, qui assure le suivi de votre grossesse peut vous proposer certains rendez-vous en téléconsultations. Une équipe pluri-disciplinaire est à votre écoute pour toute problématique médico-psycho-sociale.

Pour les grossesses à risque : le médecin spécialiste qui vous suit planifie les consultations à venir, le plus souvent en présentiel. Consultation d’anesthésie : la consultation d’anesthésie au 8ème mois sera prévue par le médecin anesthésiste en téléconsultation sauf indication médicale de vous voir.

Si vous avez un rdv pour une consultation de suivi de grossesse et que vous présentez des symptômes évocateurs d’infection COVID-19 : Toux, fièvre, diarrhées, perte du goût ou de l’odorat, courbatures, douleurs musculaires, sensation de fatigue ou d’épuisement. Merci d’appeler le service des urgences de gynéco-obstétrique A St-Denis au 02.62.90.55.34 A St-Pierre au 02.62.35.81.16 gynécologie / 02.62.35.96.84 obstétrique

- Votre accouchement -

Pour votre accouchement, votre accompagnant, s’il ne présente pas de symptômes (toux, fièvre, température...), pourra rester avec vous jusqu’à l’accouchement, en respectant les consignes de protection et d’hygiène recommandées. En salle d’accouchement, vous et votre accompagnant effectuerez une friction hydro-alcoolique des mains de manière régulière.

Si votre accompagnant présente des symptômes (toux, fièvre, température...) il ne pourra pas entrer dans l’enceinte de la Maternité. Si vous-même présentez des symptômes de Covid-19 ou avez été testée Covid +, un accompagnant est autorisé en salle d’accouchement, s’il est asymptomatique et masqué. En cas de césarienne, un accompagnant pourra être autorisé au bloc opératoire, s’il est asymptomatique et masqué (mesure applicable à partir du 11 mai 2020). Le masque, une fois posé au visage, ne doit pas être manipulé.



Actuellement, durant votre séjour en maternité, les visites ne sont pas autorisées. Cette consigne est établie pour vous protéger vous et votre bébé, mais aussi les professionnels de santé qui prennent soin de vous. Toutes les informations pour le retour à domicile vous seront transmises durant votre séjour. Les personnels soignants feront tout ce qui est possible pour que votre accouchement et les jours suivants se déroulent au mieux, et que vous puissiez sortir rapidement, en toute sécurité pour vous et votre enfant.

A partir du 11 mai prochain, les visites pourront à nouveau être autorisées : si l’accompagnant ne présente aucun signe clinique évocateur d’un COVID-19 et si les mesures barrières sont strictement respectées :

• Autorisation d’un accompagnant unique et identique, désigné par la patiente, en suites de couches avec des règles strictes de confinement en chambre et respects des gestes barrières.

• Présence autorisée sur un créneau horaire défini à condition que l'accompagnant s’engage au respect des gestes barrières et qu’il reste auprès de l’accouchée, toute sortie étant définitive.

En vue de contrôler les entrées des visiteurs, les maternités mettront en place un accueil personnalisé, fait par un professionnel avec recherche des signes cliniques évocateurs. Pour connaitre les nouvelles modalités d’accueil de l’accompagnant dans les détails, rapprochez- vous de la maternité Nord ou Sud du CHU.

- Continuité des soins et prise en charge des cancers en gynécologie -

Au CHU, les secteurs d’oncologie, de radiothérapie et d’hématologie ont été préservés. Les prises en charge des cancers gynécologiques sont poursuivies et dans des conditions d’accueil et de sécurité renforcées. Des mesures de précaution ont été mises en place dès l’accueil des patientes : port de masque systématique, information sur les mesures barrières, questions sur des symptômes pouvant faire suspecter une infection par le virus, prélèvement diagnostique en cas de suspicion d’infection Covid-19, voire prélèvement systématique pour les patientes devant recevoir un traitement "lourd ".

Certains cancers peuvent évoluer rapidement et devenir plus graves si on en diffère la prise en charge médicale. Pour toutes questions sur leur suivi, les patientes sont encouragées à demander conseil à leur médecin traitant ou au médecin hospitalier référent. Toute apparition de nouveau symptôme doit amener à consulter rapidement un médecin en ville ou à l’hôpital.

- Prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse -

Toute femme majeure ou mineure a le droit de décider seule d’interrompre ou pas sa grossesse. Les patientes ne pouvant pas attendre jusqu'à une date indéterminée, ce soin essentiel doit être rendu accessible à tout moment et ne peut pas être repoussé. C’est pourquoi, le CHU de La Réunion s’est organisé pour répondre aux demandes des patientes tout en respectant les principes de précautions face au COVID-19.

Fonctionnement des centres

Les centres d’IVG peuvent réaliser les interruptions médicamenteuses, les interruptions chirurgicales sous anesthésie locale et/ou générale. Il est demandé aux femmes en demande d’IVG d’appeler le service d’Orthogénie (IVG) CHU site NORD : 02.62.90.55.22 CHU Site SUD : 02.62.35.97.42 La patiente sera mise en contact avec un médecin pour déterminer avec elle la prise en charge la plus adaptée en limitant les déplacements.



Dans ce contexte exceptionnel, l’accueil et la prise en charge dans des conditions optimales et la sécurité des patientes sont notre priorité. Notre service d’accueil des Urgences gynéco-obstétricales vous accueille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Vous pouvez contacter le service : au CHU NORD au 02.62.90.55.34 au CHU SUD au 02.62.35.81.16 / 02.62.35.96.84 En cas d’urgence ou de symptômes aggravés : Contacter le 15 La cellule communication de crise – communication@chu-reunion.fr