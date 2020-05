Publié le Jeudi 07 Mai à 12H43 / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 14H53

Depuis l'arrivée du Covid-19 dans les départements de l'Océan Indien, de nombreuses mesures de précautions ont été mises en place. Confinement, dépistage, port du masque, et distanciation sociale font partis des protocoles pris par les îles. Ces dispositifs aident à freiner la propagation du virus, mais de nombreux cas ont été encore recensés. Depuis le début de la pandémie on compte désormais 1.788 cas dans cette zone. Mayotte est le territoire le plus touché avec 854 cas recensés et 10 décès selon une nouvelle annonce faite ce jeudi. A Madagascar, 7 nouveaux cas ont été annoncés dont un bébé de 9 mois. Aux Comores, un premier décès a été annoncé par les autorités. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

