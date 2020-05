Publié le Jeudi 07 Mai à 14H10 / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 14H22

On le sait, la crise économique engendrée par le confinement s'annonce sans précédent. La perte d'activité immédiate liée à la crise sanitaire du Covid-19 à La Réunion est évaluée à 28% selon l'Insee. Elle est légèrement inférieure à celle constatée au niveau national qui est de 33%, du fait du poids plus important du secteur public dans l'économie réunionnaise, qui amortit cette baisse. Commerces et BTP en pause, électricité dans les foyers en hausse... la vie économique est au ralenti et le confinement se ressent dans les chiffres. Nous publions ici le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

