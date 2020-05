Publié il y a 23 heures / Actualisé il y a 23 heures

Les réunions régulières, avec les services de l'État et du Rectorat, en présence de l'ensemble des Maires n'ont pas permis de lever les inquiétudes, concernant la réouverture prochaine des écoles et des crèches municipales. En effet, les conditions imposées par le protocole sanitaire, pour garantir la sécurité de tous les élèves et du personnel, est difficilement applicable. De plus, alors que l'ensemble des Maires souhaitait l'élaboration d'un protocole réunionnais, dans la concertation et la prise en compte de nos possibilités, l'État a décidé unilatéralement d'un protocole irréalisable. Nous publions ici le communiqué de la ville de Sainte-Suzanne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les réunions régulières, avec les services de l'État et du Rectorat, en présence de l'ensemble des Maires n'ont pas permis de lever les inquiétudes, concernant la réouverture prochaine des écoles et des crèches municipales. En effet, les conditions imposées par le protocole sanitaire, pour garantir la sécurité de tous les élèves et du personnel, est difficilement applicable. De plus, alors que l'ensemble des Maires souhaitait l'élaboration d'un protocole réunionnais, dans la concertation et la prise en compte de nos possibilités, l'État a décidé unilatéralement d'un protocole irréalisable. Nous publions ici le communiqué de la ville de Sainte-Suzanne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)