Publié le Jeudi 07 Mai à 14H53 / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 14H54

Dominique Voynet, directrice générale de l'ARS Mayotte, a pris la mesure des deux épidémies de dengue et de coronavirus, cette dernière manifestant une dynamique de transmission soutenue, montrant que l'on se rapprocherait du "pic épidémique". On a donc envisagé l'hypothèse d'un risque de saturation de la capacité de lits de réanimation du Centre hospitalier de Mayotte et pris en compte le nombre croissant d'hospitalisations en médecine qui participerait d'une cause possible d'engorgement des services (Photo rb/www.ipreunion.com)

