Publié le Jeudi 07 Mai à 19H22 / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 19H23

Dans un communiqué de presse commun aux chefs de juridictions et au bâtonnier de Saint-Pierre, les modalités de reprise d'activité au tribunal à compter du 11 mai sont précisées. Des règles sanitaires strictes seront mises en place comme : du gel hydro alcoolique mis à disposition des justiciables à l'entrée du palais, le port du masque est recommandé, la capacité d'accès du public au sein de la juridiction sera limitée et une distance minimale d'un mètre devra être respectée dans les files d'attentes et à l'intérieur du bâtiment, matérialisée par le marquage au sol. Nous publions ci-dessous le communiqué en question. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans un communiqué de presse commun aux chefs de juridictions et au bâtonnier de Saint-Pierre, les modalités de reprise d'activité au tribunal à compter du 11 mai sont précisées. Des règles sanitaires strictes seront mises en place comme : du gel hydro alcoolique mis à disposition des justiciables à l'entrée du palais, le port du masque est recommandé, la capacité d'accès du public au sein de la juridiction sera limitée et une distance minimale d'un mètre devra être respectée dans les files d'attentes et à l'intérieur du bâtiment, matérialisée par le marquage au sol. Nous publions ci-dessous le communiqué en question. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)