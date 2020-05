Publié le Jeudi 07 Mai à 17H39 / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 17H41

Depuis huit semaines, avec la fermeture des restaurants et les déplacements réglementés, l'aquaculture réunionnaise subit de plein fouet la crise du Covid-19 avec une chute de plus de 90% de son chiffre d'affaire et le renchérissement des coûts de production de ses espèces. L'interprofession ARIPA a organisé ce jour une vente des produits d'aquaculture péi au marché forain de Bras-Panon pour entamer la reconquête des consommateurs, indispensable à la relance de leur activité après le déconfinement. Nous publions ici le communiqué de l'ARIPA.

