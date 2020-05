Malgré le confinement encore en place jusqu'au 11 mai, des dizaines de surf reprennent les vagues à Saint-Leu comme à l'Etang-Salé. Ils sont sous la coupe d'une double interdiction : le surf en zone non surveillée en raison du risque requin depuis la publication de l'arrêté préfectoral de 2013, mais également le confinement qui interdit encore l'accès aux plages au moins jusqu'au 11 mai. Ce jeudi 7 mai, des opérations de la gendarmerie sont prévues pour réprimander les réfractaires. Les interventions successives du préfet de La Réunion Jacques Billant et du Premier ministre Edouard Philippe de la Métropole cet après-midi permettront d'en savoir plus sur la réouverture des plages. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Malgré le confinement encore en vigueur, les surfeurs ont repris les vagues à La Réunion. Des dizaines d'entre eux sont observés depuis plusieurs jours à Saint-Leu, l'Etang-Salé ou encore Trois-Bassins, comme le montrent les photos de notre journaliste en tête de cet article, prises à Saint-Leu cette semaine.

Une attitude dénoncée par Gilbert Pouzet, président du club de Saint-Leu "Leu Tropical Surf". Le 29 avril déjà il avait publié sur Facebook un "coup de gueule" comme il le dit lui-même face à ce comportement, alors que les plages sont encore interdites d'accès au moins jusqu'au 11 mai par arrêté préfectoral.

"Une petite minorité de surfeurs continue de se mettre à l'eau en bravant l'arrêté de confinement. Ce qui devait arriver .... arriva. J'ai ce soir des remontées des instances de gendarmerie que cela doit cesser durant cette période . J'en appelle à votre civisme encore une fois. Vous êtes en train de détruire le travail de collaboration et de confiance instauré avec ces instances. N'oubliez pas les conditions dans lesquelles on évoluait durant cette crise Requin. Vous faites du tort à l'ensemble de la communauté surf. Je vous demande de respecter la période de confinement. Je vous demande d'être RESPONSABLES. REST ZOT KAZ" avait alors écrit le surfeur.

Il informait par ailleurs les imprudents "de l'intensification des patrouilles aux abords du spot et j'espère avoir un retour positif dans les jours à venir. Nous sommes tous dans la même situation et avons tous le désir de se mettre à l'eau le plus vite possible."

Contacté par Imaz Press, Gilbert Pouzet estime "avoir dit ce qu'[il] avait à dire" et appelle une nouvelle fois au respect du confinement. Il estime cependant qu'à partir du 11 mai, les plages devraient rouvrir. "Les gens sont restés confinés pendant deux mois ils en ont marre. Et rappelons que nous avons 400 cas de Covid contre 6.800 de dengue depuis le début de l'année..." Le surfeur ajoute : "moi je m'abstiens jusqu'au 11 mai au moins, les règles elles sont là. Mais le 11 mai, l'ouverture des plages est plus que nécessaire."

