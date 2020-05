Le réseau Carsud reprendra ses horaires habituels à partir de ce lundi 11 mai 2020 annoncent le président de la Casud et les maires des communes membres (l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe - Photo : D.R.)

Cette reprise se fera dans le strict respect des gestes barrières afin de protéger les usagers et les conducteurs de bus :

- limitation du nombre de personnes maximum par bus afin de respecter les distances minimales entre chaque passager (20 personnes dans les grands bus, 10 dans les petits bus et 4 dans les navettes du centre-ville),

- port du masque obligatoire,

- validation d'un titre de transport, à chaque montée, acheté avant d'entrer dans les bus. La vente ne pouvant plus être assurée à bord par les conducteurs.



Permanence Casud 0262 57 97 77 - contact@casud.re - www. casud.re