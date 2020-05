Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Saint-Louis informe la population qu'après avoir été entièrement mobilisé pour venir en aide aux personnes et aux familles fragilisées par la crise du COVID19, ses services sociaux reprendront leurs activités plus traditionnelles d'accueil à partir du lundi 18 mai 2020. Nous publions le communiqué de la CCAS ci-dessous

Pour garantir la sécurité maximale des publics comme des agents selon les protocoles nationaux, la réception des personnes se fera uniquement sur rendez-vous en appelant au 0262 444 500 à partir du lundi 18 mai 2020.

Pour certaines personnes âgées et/ou en situation de handicap, des agents publics pourront également intervenir à domicile avec toutes les précautions qui s’imposent, pour les accompagner dans leurs démarches administratives et en particulier les déclarations de revenus et les renouvellements de droits, toujours sur rendez-vous. Ces agents disposeront d’une carte professionnelle et seront équipés d’équipements de protections individuelles.

-Guichets d'accueil-

Pour les guichets d’accueil : accueil sur rendez-vous au 0262 444 500

Les Agences Communales d’Accès aux Droits, à l’Information et aux Services Connectés (ACADIS Connect) :

• ACADIS Connect de Pont-Neuf située au 5, rue Victor Hugo à Pont-Neuf près de la Fondation Père Favron ;

• ACADIS Connect du Centre-ville à côté de la mairie de Saint-Louis ;

• ACADIS Connect de La Rivière située au 3 rue du Préau derrière la mairie ;

• ACADIS a la kaz, l’assistance administrative à domicile ;

• L’espace France Services des Makes prendra les rendez-vous au numéro de téléphone suivant : 0262 37 80 39.

• Domic'ile services, l’agence dédiée aux services à domicile et aux particuliers employeurs, située derrière l’église de Saint-Louis.

-Service de livraison de courses à domicile-

Pour les services d’accompagnement à la parentalité : le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) situé au Centre de l’Enfance de la Palissade, sera

réouvert à partir du 12 mai 2020.

• Accueil 10 parents et enfants à la fois et au maximum,

• Les enfants devront être âgés de + de 18 mois à 3 ans.

• Réception uniquement sur rendez-vous, au 0262 91 28 01 (accueil téléphonique du mardi au vendredi de 11h00 à 15h00).

La Ludothèque, situé également au Centre de l’Enfance de la Palissade, sera réouvert à partir du 12 mai 2020.

• Accueil 10 personnes à la fois (enfants + accompagnants)

• Enfants 3 ans à 12 ans avec un accompagnant par famille

• Du mardi au vendredi de 9h30 à 11h00

• Accueil téléphonique de 11h00 à 15h00 au 0262 91 27 97

Les usagers pourront être accueillis dans l'ensemble des guichets du CCAS uniquement sur rendez-vous pis sur la plateforme ACADIS online au 0262 444 500 et pour les agences suivantes :

