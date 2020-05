Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le déconfinement aura bel et bien lieu ce lundi 11 mai 2020, a confirmé le Premier ministre Edouard Philippe ce jeudi. S'il n'est toujours pas possible de se déplacer à plus de 100 km de chez soi sauf pour raisons impérieuses, les Réunionnais, comme le reste de la France, peuvent désormais circuler librement dans la rue. Mais des conditions subsistent à ces derniers.

