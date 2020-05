Saint-Paul : le point sur la reprise des activités

La ville de Saint-Paul précise, ce vendredi 8 mai 2020, les modalités de la reprise des activités au lundi 11 mai, date du déconfinement progressif.

- Les services ouverts -

A partir du lundi 11 mai aux horaires habituels

- Accueil en mairie centrale ; Etat civil ; Passeport (sur rendez-vous) ; Police municipale ; Impôts et taxes ; Régie de recettes ; Marchés publics…

Pour les demandes de subvention, l’accueil se fera sur rendez-vous au 0262 70 28 85

- Ouverture progressive des services du Centre communal d’action sociale (CCAS). En plus des activités essentielles maintenues lors de la période de confinement et la gestion des paniers fraîcheurs, le CCAS de Saint-Paul rétablit dès ce lundi son service d’accueil et remise des courriers aux domiciliés et uniquement sur rendez-vous, l’instruction des demandes d’aide sociale légales (ASL).

Dès le 18 mai, l’accueil physique du public sera assuré au CCAS et dans les points relais ainsi que l’instruction des demandes d’aides financières (sous réserve ouverture de la Trésorerie municipale) et prescriptions physiques de colis alimentaire.

Les accompagnements pour l’accès à l’épicerie sociale reprendront à partir du 24 mai. Le CCAS de Saint-Paul devrait retrouver l’ensemble de ses activités d’avant le confinement à partir du 2 juin. Pour joindre le CCAS, composer le 0262 45 76 45 ou le 0262 45 76 54. L’adresse mail : ccas@mairie-saintpaul.fr

- Dès la semaine prochaine, tous les marchés forains organisés par la commune seront ouverts au public selon les jours habituels. Compte tenu des mesures de distanciation à mettre en place, les marchés ne pourront accueillir tous les forains : Le positionnement des forains est revu (Etals plus espacés). Il leur est d’ailleurs demander de se pré-inscrire auprès de la direction économie au 0262 45 90 69.

- Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur, les jardins et espaces publics pourront rouvrir, sauf dans les départements classés en zone rouge. Dès lundi, la Grotte des Premiers Français comme le Jardin des souvenirs seront à nouveau accessibles.

