Le 13 avril dernier, le Président de la République, Emmanuel Macron s'est exprimé annonçant le prolongement du confinement. Voilà déjà six semaines que le quotidien des familles est bouleversé suite à cette pandémie sans précédent qui a mis le monde à l'arrêt. Les premiers à subir ce chamboulement sont certainement les enfants, pourtant dotés d'une capacité d'adaptation épatante. Il n'en demeure pas moins difficile pour eux de vivre avec la peur du virus et l'éloignement de tout contact social. Nos témoins ont entre 4 et 12 ans. Des "petits grands" qui comme d'autres ont vu leur quotidien bousculé par la crainte d'une maladie en cinq lettres et deux chiffres : Covid-19. (photo : AFP)

Avec les enfants, confinement rime souvent avec chamboulement pour le meilleur et pour le pire. Un mois et demi qu’ils n’ont pas mis le nez dehors. Entre l’école à la maison, les copains qui sont loin, et les nouvelles activités en famille il a fallu s’adapter. Ils n’ont pas encore de téléphone portable à eux. Trop jeunes. De ce fait ils ne vont pas sur les réseaux sociaux pour garder un lien, même virtuel, avec des amis qu’ils ont laissé derrière eux. Confinement oblige.

"Avec ma maman, on envoie des mails à mes copains d’école, j’aime bien faire ça, c’est comme si j’étais un peu avec eux et c’est quand même pas mal" explique Lisa, 12 ans. Pour Agathe, 5 ans, élève en moyenne section, la situation est encore un peu floue. Fille unique, le manque de contact social est compliqué à vivre pour elle. "Je ne vois plus mes copines ni mes cousins et cousines, c’est dur mais je serai contente de les revoir après", précise-t-elle.

Si pour certains la vie est compliquée, pour d’autres la réalité les soulage. Clément, 11 ans, raconte : "Simon, c’est mon voisin ! On ne se voit jamais quand je suis à l’école… Avec le confinement on joue ensemble dans le jardin chez ma maman. Le temps passe plus vite et ça nous rapproche, c’est cool ! Moi je l’aime bien Simon."

- Un emploi du temps chargé -

Entre le télétravail des parents, l’école à la maison, les activités en famille et le temps qui passe, nous avons voulu découvrir leur nouvelle vie de confinés. Lors de son allocution, les propos d’Emmanuel Macron étaient clairs : l’apprentissage doit continuer. Pour cela des plateformes ont vu le jour pour que chacun puisse continuer à suivre le programme scolaire, mais alors l’école à la maison c’est mieux ?

"A travers l’écran j’entends plus ma maîtresse crier, alors même si d’habitude ça me fait mal aux oreilles, j’avoue que ça me manque un peu", explique Lucie, 9 ans. Pour Jules, élève de CE2, les cours en ligne sont difficiles à suivre. "Je préfère aller à l’école, mes copains peuvent m’aider quand je ne comprends pas, puis parfois ils posent des questions auxquels je ne pense pas et ça c’est utile."

Après l’effort, le réconfort, fermeture des cahiers et place aux jeux. Si pour certains le confinement est l’occasion de s’amuser, pour d’autres le temps est interminable. "Je lis, j’écoute de la musique, il m’arrive même parfois de dessiner, mais la plupart du temps je tourne en rond", nous précise Lisa. Pour les plus jeunes, le confinement est vu comme un temps de jeu illimité. "Quand il pleut dehors, je joue avec mes poupées et ma DS. Mais le mieux c’est quand il fait soleil, je cours dans le jardin pour aller faire des bulles. Parfois je m’ennuie un petit peu mais pas beaucoup", raconte Louise, 4 ans.

- Un virus qui rôde -

Depuis le début du confinement, les enfants ont emmagasiné une somme de connaissances scientifiques effarante. Les parents sont impactés par certaines angoisses que leurs enfants manifestent, émus souvent par leur sens des priorités et épatés par leur lucidité. "On apprend toujours plein de choses à la télé, au début on nous disait que c’était un petit virus faible et aujourd’hui c’est l’ennemi public numéro 1" explique Clément.

Augmentation des cas, nombres de décès, respect des gestes barrières, attestations de sorties…, avec l’omniprésence des médias, les informations coulent à flots provoquant un sentiment d’inquiétude chez certains.

"On voit à la télé des gens qui ne respectent pas les règles, et ça fait plein de morts. Je ne veux pas qu’il m’arrive le même sort, alors je ne sors plus dans le jardin, j’ai peur que le méchant virus m’attrape" avoue Agathe.

Lors des courtes périodes de sorties autorisées (courses, activités physiques), certains adultes les considèrent parfois comme des virus sur pattes, hypothétiques porteurs sains d’une épidémie qu’ils ont pris aussi de plein fouet. Pourtant les enfants ont bien compris comment se protéger face au virus, ils appliquent à la lettre les mesures de sécurité. "Il faut qu’il y ait 4 pas d’enfant et 2 pas d’adulte entre chaque personne, et dès qu’on peut se laver les mains il faut le faire" récite Lucie.

Il demeure néanmoins essentiel de les protéger d'une éventuelle infection en respectant les mesures d'hygiène et de confinement. Pour cela Louise nous livre son point de vue sur comment se protéger, regardez :

