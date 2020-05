Le préfet de La Réunion Jacques Billant a visité ce matin, samedi 9 mai 2020, les équipes chargées du fret à l'aéroport de Roland Garros, à l'occasion de l'arrivée des masques envoyés par le Gouvernement pour préparer le déconfinement du lundi 11 mai 2020. Il était accompagné de Guillaume Branlat, président du directoire de l'aéroport Roland Garros, Lionel Montocchio, directeur de la sécurité de l'aviation civile pour l'Océan Indien, et de Patrick Vernet, directeur régional des douanes et des droits indirects. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

Tout au long du confinement, et tous les jours de la semaine, de nombreuses personnes, qu'elles soient manutentionnaires de l'aéroport, douaniers, gendarmes ou encore transitaires, ont en effet continué à travailler au sein des hangars de fret afin de permettre une distribution rapide et sécurisé des équipements de protection individuelle, qui étaient si nécessaires à cette crise du coronavirus. L'aéroport n'a jamais fermé et ces équipes ont fait montre d'un engagement sans commune mesure, avec une très grande réactivité devant des plannings de vol en constante évolution.

Ces masques, certains jetables et d'autres en tissus, sont destinés à trois usages :

- pour accompagner la réouverture des écoles, avec des dotations à destination du Rectorat ;

- pour doter les agents de l'État et permettre une reprise sécurisée de l'ensemble des services publics ;

- pour aider les publics les plus vulnérables en assurant une distribution à certains publics en précarité sociale (SDF, bénéficiaires de l'aide alimentaire, bénéficiaires de l'APA, de la PCG, personnes hébergées par des structures sociales et personnes sous tutelle ou curatelle).

Dans le cadre de l'opération Résilience, les FAZSOI accompagnent dans cette vaste manœuvre logistique les services de l'Etat. Ils assureront dans la matinée la récupération des nombreuses palettes, représentant plus d'un million de masques.

Une partie de cet approvisionnement est par ailleurs destinée à Mayotte et sera immédiatement transféré vers l'île aux Parfums, dans le cadre du pont aérien mis en place par le ministère des Outre mer.