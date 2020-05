La commune de Saint-Joseph annonce, ce samedi 9 mai 2020, qu'à compter du lundi 11 mai, l'organisation des services communaux et du CCAS sera adaptée afin d'accueillir les administrés dans le respect des gestes de sécurité. Nous publions le communiqué ci-dessous.

- En mairie et au CCAS -

L’accueil de la mairie sera ouvert au public. Les administrés sont invités à respecter les dispositions et mesures barrières mises en place.

L’accueil du public dans les services se fera sur rendez-vous (CCAS, Mairie, Pôle administratif communal,…). Toutes les demandes seront adressées à l’accueil ou au standard téléphonique de la Ville et uniquement par téléphone pour le CCAS.

Les Maisons France Services des Lianes et de Jean-Petit seront ouvertes au public.

- Sites culturels, médiathèque et bibliothèques annexes -

La Médiathèque du Sud Sauvage reste fermée. Un dispositif de prêt de livres sera proposé prochainement.

Fermeture des autres sites culturels (Ecole de Musique, cinéma...).

- Sites sportifs -

L’ensemble des sites sportifs restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Numéros utiles :

Mairie de Saint-Joseph (Tous services) : 0262 35 80 00

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 0262 93 17 30

Service d’aide aux Familles Endeuillées (SAAFE) : 0692 08 35 35

Maison France Services de Jean-Petit : 0262 23 80 60

Maison France Services des Lianes : 0262 37 52 36