La commune de Sainte-Suzanne annonce, ce samedi 9 mai 2020, les modalités de reprise d'activités, dans un plan éponyme discuté avec l'ensemble des élus de la ville. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre du déconfinement progressif à partir de ce lundi 11 mai 2020, la ville de Sainte- Suzanne a mis en place un Plan de Reprise d’Activités. Ce PRA a fait l’objet d’une large concertation avec les élus, l’ensemble des organisations syndicales, les chefs de service et la Direction Générale de la mairie.

Ce PRA vise à préciser les mesures nécessaires, afin d’assurer la sécurité et la santé des agents au travail, ainsi que des usagers du service public.

Afin de garantir le respect des gestes barrières, des mesures précises ont été prises : distribution de masques et de solutions hydro-alcooliques ; installation de dispositifs de séparation en plexiglas (hygiaphones) et de marquage au sol, sur les points d’accueils.

Dans la mesure du possible, les usagers sont invités à limiter leur présence physique en mairie et dans les services d’accueil, aux formalités urgentes et indispensables et qui ne peuvent être différées.

Il est également demandé de privilégier l’accueil sur rendez-vous, au 02 62 52 30 02 ou via la formulaire de contact disponible sur le site internet de la ville.

La prise de rendez-vous concerne notamment :

• les retraits des titres sécurisés (cartes d’identité et passeports),

• la délivrance des actes de l’état civil,

• les formalités d’inscription scolaire ou le paiement des redevances de restauration scolaire ou périscolaires,

• les formalités pour la location des différentes salles à disposition du public, CASES et Salle Lo Rwa Kaf,

• les démarches relatives à l’aide sociale légale ou facultative, auprès du CCAS ou les formalités de pointage, auprès des organismes sociaux.

De même, lors de l’accueil dans les services, des consignes claires portant sur le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières et sur la gestion des flux seront affichées de façon visible: leur respect, par tous, est essentiel à une reprise d’activité réussie et sécurisée.

Enfin, il est rappelé que tous les établissements scolaires du premier degré, les crèches municipales ainsi que les équipements culturels, de loisirs et sportifs demeurent fermés, jusqu’à nouvel ordre.

La ville de Sainte-Suzanne met tout en œuvre, pour garantir une reprise en toute sécurité et un retour à un service public de qualité.