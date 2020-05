Lors de la présentation du plan de déconfinement à La Réunion, le préfet Jacques Billant a précisé que l'accès aux plages serait de nouveau possible, à partir du 11 mai, dans le respect des mesures barrières. Il sera autorisé pour la pratique sportive, la promenade, la baignade, les sports nautiques et la pêche de loisir.

Parmi les mesures annoncées dans le plan de déconfinement, présenté ce vendredi 8 mai 2020, le préfet Jacques Billant a rouvert l'accès au plage pour les activités sportives à compter du 11 mai.

"J'ai décidé qu'à partir de lundi, les plages seraient ouvertes à la pratique sportive, à la balade, à la baignade, aux sports nautiques et à la pêche de loisirs, a annoncé ce vendredi le préfet. Il ne sera par contre pas possible à ce stade de stationner et s'installer sur les plages."

La Réunion devient le premier département français à autoriser l'accès au plage. Une autorisation dont se félicite le Ski Club de Saint-Paul : "le 11 mai sera reprise du seul sport de glisse 100% sécurisé. Quelques minutes de ski nautique valent deux heures de salle de sport. Gainage profond, recherche constante d’un équilibre dynamique de développement de la capacité cardio-vasculaire, travail sur tous les muscles du corps..."

Si les plages sont désormais ouvertes à la pratique sportive, la promenade, la baignade, les sports nautiques et la pêche de loisir, l’arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques hors du lagon et des zones surveillées reste en vigueur.

