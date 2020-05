Le bilan de la pandémie dans le monde vendredi soir

L'épidémie a fait au moins 269.068 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine.

Plus de 3.807.852 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 78.198 décès pour plus de 1,3 million de cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (31.241 morts), l'Italie (30.201), l'Espagne (26.299) et la France (26.230).