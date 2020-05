Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

Coincés à leur domicile de Saint-Joseph,, Emmanuelle Sanassy et Nicolas Sadehe ont proposé un panel de recettes à faire pendant le confinement, et bien après encore. Des plats connus et reconnus avec une touche réunionnaises et des produits accessibles à tous. Des vidéos publiées sur la page Facebook de la Sapmer, qui a sponsorisé le couple pour cette initiative. (Photo DR)

Coincés à leur domicile de Saint-Joseph,, Emmanuelle Sanassy et Nicolas Sadehe ont proposé un panel de recettes à faire pendant le confinement, et bien après encore. Des plats connus et reconnus avec une touche réunionnaises et des produits accessibles à tous. Des vidéos publiées sur la page Facebook de la Sapmer, qui a sponsorisé le couple pour cette initiative. (Photo DR)