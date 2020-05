Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Dès le 11 mai, le réseau Car Jaune remet en service 76% de son offre du lundi au samedi, les lignes Est et Ouest à forte fréquentation iront même jusqu'à 90% de leur offre habituelle. L'intégralité de l'offre du Dimanche et Jour et Férié sera remise en place. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dès le 11 mai, le réseau Car Jaune remet en service 76% de son offre du lundi au samedi, les lignes Est et Ouest à forte fréquentation iront même jusqu'à 90% de leur offre habituelle. L'intégralité de l'offre du Dimanche et Jour et Férié sera remise en place. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)