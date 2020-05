Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 07 Mai à 16H41

Deux mois. Deux mois que La Réunion, la France et la moitié de l'humanité sont confinées. Pour tenter de barrer la route qui a déjà tué m plus de 265.000 personnes dans le monde, les populations sont rentrées chez elles, ne sortant qu'en cas de grande nécessité. Alors dans notre île comme ailleurs dans le monde les entreprises et les commerces ont fermé, les parcs, les plages et les sentiers de montagne ont été désertés, les rues se sont vidées (Photo rb/www.ipreunion.com)

Deux mois. Deux mois que La Réunion, la France et la moitié de l'humanité sont confinées. Pour tenter de barrer la route qui a déjà tué m plus de 265.000 personnes dans le monde, les populations sont rentrées chez elles, ne sortant qu'en cas de grande nécessité. Alors dans notre île comme ailleurs dans le monde les entreprises et les commerces ont fermé, les parcs, les plages et les sentiers de montagne ont été désertés, les rues se sont vidées (Photo rb/www.ipreunion.com)