La première chirurgicale réalisée du lundi 4 au jeudi 7 mai, au Centre Hospitalier de Mayotte, par l'équipe d'un chirurgien urologue de la Clinique Sainte-Clotilde, assisté d'une infirmière anesthésiste et de deux infirmières de bloc opératoire, sous l'égide de la SAS Maydia, constitue une réussite. Moralité ce sont 35 patients qui ont été opérés, l'équipe du chirurgien réunionnais travaillant sur un rythme soutenu. 21 créations de fistules artérioveineuses (FAV) ont été réalisées, neuf cathéters veineux centraux posés, et cinq angioplasties menées à terme pour des patients dont les abords veineux étaient dégradés. Sur l'effectif initial, 10 patients n'ont pu être opérés, car testés positifs au CoviD19+, et trois autres du fait d'un vol retour anticipé pour l'équipe chirurgicale (Photo D.R.)

