A ce jour La Réunion a été peu touchée par l'épidémie de coronavirus. La majorité des 436 cas confirmés au 9 mai a été importée ou a été en contact avec des cas connus. Cependant, 61 cas autochtones (14%) ont été décelés ; le mode de contamination d'une partie d'entre eux reste non identifié, laissant suspecter une circulation à bas bruit du virus sur le territoire. Dans le contexte du déconfinement, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion a mandaté la cellule régionale épidémiologique (CRE)* pour mener des enquêtes épidémiologiques. Ces dernières sont menées avant et après déconfinement afin de pouvoir estimer et suivre le niveau de circulation virale. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

