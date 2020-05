"Ce premier jour de déconfinement marque un tournant dans cette crise sanitaire. Nous devons dès aujourd'hui réfléchir aux opportunités et aux actions à engager pour sortir

localement de cette crise sanitaire et économique sans précédent, suite à ces longues semaines de confinement. Nous en sommes convaincus, la relance économique passera avant tout par l'unité et la solidarité qui caractérise notre territoire" indique le MEDEF Réunion dans un communiqué que nous publions ci-après

"Notre force collective consistera, à court terme, à trouver en local les ressources pour redynamiser l’économie et l’emploi et soutenir particulièrement les petites et très petites entreprises avant le déploiement d’un plan de relance à moyen-long terme pour instaurer un nouveau modèle de développement.

Aussi le MEDEF Réunion a proposé au Préfet et au Président de Région un plan d’actions pour inviter l’ensemble des Réunionnais à consommer plus localement les produits et les services, dans cette phase 1 de déconfinement, grâce à un vaste plan de communication.

En complément de cette sensibilisation grand public à une consommation plus locale, équitable et éthique, le MEDEF Réunion propose :

• la transformation des bons de continuité territoriale en bons de consommation locales, pour les familles éligibles, valables chez les commerçants, artisans et hôteliers de La Réunion, ce jusqu’à la réouverture du ciel

• la possibilité, pour chaque achat, de contribuer sur la base du volontariat au reversement d’un euro dans un fonds spécial pour les petites et très petites

entreprises en difficulté.

Les solutions pour faire repartir notre territoire doivent avant tout émaner de nous. La responsabilisation et la mobilisation des Réunionnais peuvent être des vecteurs innovants et remarquables en faveur de la préservation de nos petites et très petites entreprises et de l’emploi.

Ensemble, nous pouvons redémarrer l’économie de notre île, car en choisissant l’économie locale, tout le monde y gagne ! #jeconsommelocal"