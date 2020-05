La ville de La Possession annonce qu'à compter du lundi 18 mai, les écoles et les crèches rouvrirons dans la commune. Masques, gels, heures d'entrées et de sorties des protocoles sanitaires strictes ont été mis en place. Nous vous publions ci-dessous le communiqué

La rentrée des crèches et des écoles aura lieu le 18 mai.

Pour les écoles, l’accueil des enfants sera fait par groupe une semaine sur deux (semaine A - semaine B) : les groupes seront communiqués par les Directions d’école.

Le 18 mai sera fait l’accueil des enfants de Grande Section, CP et CM2 par groupe.

Au plus tard le 1er juin aura lieu la reprise des CE1, CE2 et CM1 et si possible des Petite Section et Moyenne Section : Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte équipé d’un masque pour se rendre à l’école.

Les horaires d’entrée et de sortie seront échelonnées :

Horaires d’entrée

• 7h50 à 8h10 : Grande Section

• 8h10 à 8h20 : CP

• 8h20 à 8h30 : CM2

Horaires de sortie

• 15h20 à 15h35 : Grande Section

• 15h35 à 15h45 : CP

• 15h45 à 15h55 : CM2

Les fratries pourront entrer et sortir au créneau du plus jeune enfant.

Conformément au protocole sanitaire de l’Éducation Nationale (sur le site de la Ville), les parents volontaires à cette reprise s’obligeront à :

• Effectuer une prise de température quotidienne de l’enfant avant qu’il ne parte à l’école

• Ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’école

• Appliquer les gestes barrières

• Respecter les règles de distanciation mises en place par la Ville devant chaque école.

La restauration scolaire, l’accueil périscolaire du matin et du soir et le mercredi jeunesse sont maintenus dans le respect du protocole sanitaire. Une tarification sera mise en œuvre pour cette période de crise Covid-19. Concernant la restauration scolaire : un repas chaud sera servi à table dans le restaurant.

Un point de communication sera fait chaque vendredi pour plus de précisions sur l’organisation de la semaine suivante.

Pour plus d’informations, la vie éducative reste joignable au 0262 71 11 00.