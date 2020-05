Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Le Premier ministre Edouard Philippe l'a confirmé lors de sa prise de parole ce jeudi 7 mai 2020, une reprise des offices religieux est envisageable à partir du 29 mai. Les lieux de culte à La Réunion pourront rouvrir dès ce lundi mais dans la limite de 10 personnes à l'intérieur et dans le cadre de pratiques religieuses personnelles, sans cérémonie. La date du 29 mai en tout cas semble judicieuse aux yeux du gouvernement, en raison du calendrier religieux. Mais les musulmans s'étonnent : cette date arrive après la fin du Ramadan et les empêchent donc de profiter des mosquées de France pour célébrer l'Aïd. A La Réunion, le président de la Grande Mosquée de Saint-Denis appelle à la patience et la prudence face à la crise sanitaire que nous traversons et déconseille toute polémique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

