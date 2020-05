Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

"Face à la crise sanitaire actuelle et suite aux dispositions annoncées par le gouvernement, EDF s'organise pour assurer sa mission de service public et maintenir une continuité de service aux Réunionnais" indique EDF dans un communiqué. "Le déconfinement progressif qui s'amorce permet dans un premier temps la reprise de la relève à pied des compteurs par notre opérateur Proxi à partir du 12 mai. Pour limiter les déplacements et restreindre les contacts comme le requièrent les pouvoirs publics, nos 4 agences, ainsi que nos bornes de paiement, restent fermées. Il paraît prématuré de les rouvrir pour des raisons de précaution sanitaire" ajoute l'entreprise.

