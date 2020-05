Malgré la crise Covid-19, le CHU de La Réunion poursuit sur ses deux sites les activités de soins en cardiologie. Au CHU, comme dans l'ensemble des établissements de santé, certaines activités non urgentes ou non liées à la prise en charge des patients avérés ou suspects Covid-19, ont pu être reportées afin de limiter les déplacements de la population et de limiter les risques. Nous publions ici le communiqué du CHU de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le CHU rappelle toutefois que la continuité des activités de soins en cardiologie est cruciale pour les patients et qu’il a continué à tout mettre en œuvre pour assurer les diagnostics, traitement et surveillance des pathologies cardiaques graves, telles que les infarctus du myocarde et les décompensations cardiaques. Ainsi, la réorganisation des parcours de soins a permis de séparer les secteurs spécifiques dédiés au Covid-19 des secteurs de prise en charge des affections cardiaques. Cette réorganisation et l’application des gestes barrières par les professionnels de santé vous assurent la poursuite de votre prise en charge médicale en toute sécurité.

Comment s’organise la prise en charge en Cardiologie au CHU de La Réunion durant la crise COVID-19 ?

Au début de la crise sanitaire et du confinement, l'activité de cardiologie au CHU a très nettement diminué du fait de la déprogrammation de toutes les consultations et hospitalisations non urgentes, dans le but non seulement de limiter les déplacements et les contacts inter humains, mais aussi d’éviter une éventuelle saturation des lits d’hospitalisation en cas d’afflux important de patients infectés Covid-19. Les services de soins intensifs et de cardiologie ont bien sûr continué à accueillir des patients Covid négatifs dont l’état de santé nécessitait une hospitalisation.

Les RDV de consultations et examens (échographie, test d’effort) sans caractère d’urgence ont initialement été repoussés de plusieurs semaines, afin d’avoir suffisamment de recul sur l’évolution de la crise sanitaire actuelle. Le suivi par contact téléphonique a été développé, devenant transitoirement le mode de suivi préférentiel des patients souffrant de maladies cardiaques chroniques. Ensuite, le nombre de consultations de cardiologie en présentiel, très limité de mi-mars à mi-avril, a progressivement augmenté pour répondre aux besoins sanitaires.

La salle d’attente de consultations et d’examens a été aménagée et les plages horaires de consultations étirées pour faire respecter la distanciation sociale. Le port du masque reste encouragé et la présence des acompagnants déconseillée. Par ailleurs, dès le début de la crise, deux lits identifiés dans le secteur des Soins intensifs cardiologiques, une salle de radiologie interventionnelle au bloc opératoire ainsi qu’un appareil d’échographie cardiaque ont été spécifiquement réservés aux patients COVID suspects ou avérés hospitalisés au CHU.

Aujourd’hui, afin de répondre au mieux aux besoins, les services de Cardiologie du CHU de La Réunion assurent :

➢ Des téléconsultations pour les patients chroniques jugés les plus stables

➢ Des consultations de suivi en présentiel lorsqu’elles sont nécessaires

➢ Les hôpitaux de jour pour les patients insuffisants cardiaques

➢ Les activités d’échographie selon diverses modalités

➢ Les tests d’effort chez les personnes symptomatiques

➢ Les implantations de stimulateur cardiaque

➢ Les interventions coronaires percutanées (coronarographie et angioplastie) dans le cadre de l’urgence ou de l’activité réglée, qu’elle soit ambulatoire (HDJ) ou réalisée en hospitalisation conventionnelle

➢ Les interventions de réparation valvulaire percutanées (TAVI et MITRACLIP)

➢ La visite médicale des patients hospitalisés en cardiologie et soins intensifs

Que faut-il craindre d’un retard de prise en charge ?

On a constaté tant au niveau local que national une nette diminution du nombre d’hospitalisations urgentes (syndromes coronariens aigus et décompensations cardiaques notamment) durant les 4 première semaines de confinement. La crainte principale à la levée du confinement serait de constater un afflux de patients hospitalisés en soins intensifs avec des présentations tardives d’infarctus du myocarde et/ou de décompensations cardiaques, avec des pronostics d’emblée plus sévères.

Quelles sont les principales recommandations ?

Les professionnels du CHU souhaitent rappeler aux patients :

• En cas de symptôme thoracique persistant et/ou anormal et/ou inquiétant (douleur thoracique, essoufflement, malaise), il ne faut pas hésiter pas à joindre votre médecin traitant ou directement les services du CHU sans attendre la levée du confinement.

• Pour les patients suivis pour des pathologies graves ou non équilibrées, il est impératif de continuer à suivre les soins (traitements, consultations, hospitalisations).

• Les consultations de dépistage chez des personnes en bonne santé, ne se plaignant d’aucun symptôme, peuvent être reportées.

Pour les patients habituellement suivis au CHU dont les RDV de consultation ont été annulés au début de la crise, il est nécessaire de reprendre contact avec les secrétariats de cardiologie pour reprogrammer les RDV si une prochaine date ne leur avait pas encore été confirmée.

Quelles sont les mesures mises en œuvre pour les patients en Cardiologie ?

A leur arrivée au CHU, les mesures de sécurité suivantes sont appliquées :

• gel hydro-alcoolique disponible à l ́entrée des services (friction des mains) et en consultation

• questionnaire à l’accueil des patients afin de dépister les symptômes du COVID et proposer un éventuel test de dépistage

• test de dépistage proposé à tout patient à risque de développer une forme sévère de l'infection

• un masque peut être donné sur demande à l ́entrée dans les services

• salles d'attente aménagées avec espacement des fauteuils afin de respecter la distanciation sociale

• respect des horaires de consultation afin d'éviter toute attente inutile

Report des examens et consultations non urgents

Malgré les circonstances, une majorité des consultations est aujourd’hui assurée, soit en présentiel si cela est nécessaire, soit par consultations téléphoniques afin d'éviter tout déplacement inutile. Néanmoins, certaines consultations, examens ou interventions non urgentes ont pu être reportées de quelques semaines, et les patients concernés ont dû être informés par les services qui les prennent en charge. En cas de défaut de reprogrammation, n ́hésitez pas à contacter les secrétariats de cardiologie du CHU pour planifier une date de suivi dans un délai adapté à votre situation.

Renouvellement des ordonnances

Pendant la durée du confinement, les ordonnances de traitement de fond des pathologies chroniques sont exceptionnellement délivrées avec l'ancienne ordonnance jusqu'au 31/05/2020. La délivrance de renouvellement d ́ordonnances pourra également être faite soit par le médecin traitant, soit à distance, en lien avec les officines de ville.

Quels professionnels de santé puis-je contacter ?

Le contexte actuel ne doit pas nuire à la poursuite des soins de santé urgents ou de maladies cardiaques chroniques. Les cardiologues référents restent les contacts privilégiés des patients et de leur médecin traitant pour toute question les concernant. Un cardiologue de garde est toujours présent sur chacun des 2 sites du CHU pour assurer les soins d’urgence. En cas de symptômes inhabituels ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous en référer à votre médecin traitant. Si vous avez des symptômes en lien avec le Covid-19 ou pour toute situation d’urgence faites le 15.