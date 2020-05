Face à la grave crise mondiale causée par le Covid-19 le Haut Comité pour la Fraternité Humaine a décidé de faire du 14 mai une journée mondiale de prière, de jeûne et d'oeuvres de charité "pour panser les plaies d'une humanité bouleversée et meurtrie par la pandémie" de Covid-19. Le Haut Comité invite les croyants ainsi que tous ceux qui le souhaitent à prier ce jour-là. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette journée de prière vise à "s’unir pour implorer Dieu "de nous sauver de ce malheur et d’inspirer aux savants les moyens permettant de découvrir un remède susceptible de réduire à néant cette pandémie"" écrit le Haut Comité selon qui "cette initiative est soutenue notamment par le pape François, le Grand Imam Ahmad Al-Tayyab du Caire et d’ Al-Azhar, Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU et de nombreuses personnalités à travers le monde".

A l’instar du comité " Religion pour la Paix- France " le Groupe de Dialogue Inter-religieux de la Réunion se fait le relai de cet appel et invite les Réunionnais à vivre jeudi "en communion de pensée et de prière ce grand moment d’unité de la famille humaine". Il appelle à "l’édification d’une société réunionnaise toujours plus solidaire, harmonieuse et fraternelle".