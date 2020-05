La mairie de Saint-Benoît a pris la décision de pérenniser son marché des producteurs. Celui-ci aura lieu tous les mercredis matins de 7h à 12h sur la place du marché forain et sera limité à 8 producteurs maximum. Le marché forain reprendra également dès ce samedi matin à l'emplacement habituel.

Afin de respecter toutes les consignes émises par la Préfecture, notamment en matière de distanciation, le nombre de stands sera limité à 40 forains. Seuls les produits alimentaires de première nécessité (fruits et légumes) pourront être vendus.



La participation au marché forain se fera sur inscription auprès du service économique de la ville. Les forains seront invités à prendre connaissance du guide méthodologique transmis par la Préfecture et à en appliquer les recommandations.

Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter le 02 62 50 88 42 aux horaires habituels (de 8h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi) ou par mail economie.tourisme@ville-saintbenoit.re.



Les marchés de Saint-Benoît se dérouleront selon des mesures strictes en matière d’hygiène et de sécurité :

- Présence simultanée de 100 personnes maximum (accès régulé par les ASVP)

- Distance de 4 mètres entre les étals

- Désinfection des mains à l'entrée (gel hydroalcoolique)

- Distance d'un mètre entre les clients et les stands