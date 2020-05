Exceptionnellement, pendant la pandémie du Covid-19, l'Insee diffuse chaque semaine le nombre de décès par jour et par département. Le nombre de décès survenus à La Réunion entre le 1er mars et le 26 avril 2020 baisse légèrement par rapport aux mêmes périodes de 2018 et 2019 selon l'Insee. Les circonstances actuelles, où se conjuguent pandémie du Covid-19 et épidémie de dengue, n'entraînent donc pas de surmortalité sur l'île sur la période considérée. Rappelons qu'il n'y a pas de décès lié au Covid-19 à La Réunion à ce jour. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Entre le 1er mars et le 26 avril 2020, 729 décès sont survenus à La Réunion : le nombre des décès est ainsi plus faible que sur les mêmes périodes de 2019 (- 4 %) et de 2018 (- 9 %) (figure 1). Il n’apparaît donc pas de surmortalité globale à La Réunion au 26 avril 2020.

Cependant, le lieu et donc les circonstances des décès sont un peu différents des années précédentes (figure 2). Le nombre de décès survenus à domicile a augmenté (45 décès de plus, soit + 14 % par rapport à 2019 et + 1 % par rapport à 2018). A contrario, les décès enregistrés à l’hôpital et dans les cliniques se sont nettement réduits : 53 décès de moins qu’en 2019 y sont survenus entre le 1er mars et le 20 avril 2020 (-15 %).

Sur la période, 537 seniors de 65 ans ou plus sont décédés à La Réunion, soit autant que l’année précédente. Le nombre de décès a quant à lui reculé sensiblement pour les moins de 50 ans (- 26 %) : il y a eu moins d’activités à risques du fait du confinement entraînent notamment moins d’accidents, notamment routiers.

Davantage de femmes sont décédées en mars-avril 2020 que les années précédentes (+ 9 % par rapport à 2019) et moins d’hommes (-15 %, surtout aux âges jeunes du fait de la baisse des accidents).

- Surmortalité de 21% à Mayotte -

L'Insee se penche aussi sur le cas de Mayotte. Les décès survenus à Mayotte entre le 1er janvier et le 26 avril 2020 montrent une surmortalité estimée à 21% par rapport à 2019, mais sans lien apparent avec le Covid-19.

Les décès sont peu nombreux à Mayotte, du fait de la taille de la population et de sa jeunesse. Les variations relatives peuvent alors apparaître élevées d’une année sur l’autre mais peuvent porter sur un faible nombre de décès supplémentaires. Cet effet s’amplifie en particulier sur une période d’observation courte.

Du 1er janvier au 26 avril 2020, 314 personnes sont décédées à Mayotte, soit 63 de plus par rapport à la même période de 2019 (+ 25 %) et 77 de plus que sur la même période de 2018 (+ 32 %). La hausse de ces décès est liée pour partie (+4 %) à la forte croissance de la population. Aussi, pour la période allant du 1er janvier au 26 avril 2020, on peut estimer que Mayotte connaît une surmortalité de 21 % par rapport à la même période de 2019.

Il n’est pas encore possible de disposer de statistiques sur les causes de mortalité pour cette période très récente. Cependant, la surmortalité est assez uniforme depuis début février, soit avant le début de l’épidémie du Covid-19. Elle n’est donc pas spécifiquement imputable à cette épidémie. Mayotte est notamment concernée par une épidémie de dengue, qui pourrait être responsable d’une partie de la surmortalité évoquée. Ainsi, au 20 avril, l’Agence régionale de santé de Mayotte fait état de 12 décès confirmés liés à la dengue.

Depuis la révélation du premier cas de Covid-19 à Mayotte le 14 mars 2020 et jusqu’au 26 avril 2020, 134 décès sont survenus sur l’île, soit 21 % de plus que sur la même période de 2019. Cette surmortalité est comparable à celle constatée entre le 1er janvier et le 13 mars 2020 (+ 29 % par rapport à 2019). Les seniors de plus de 65 ans décèdent légèrement plus que les autres habitants. Ainsi, entre le 14 mars et le 26 avril 2020, 68 seniors sont décédés, soit 24 % de plus que pendant la même période de 2019, une hausse un peu plus élevée que pour les moins de 64 ans (+ 18 %).

Les décès à domicile avaient fortement augmenté du 1er janvier au 13 mars 2020 (+32 % par rapport à 2019). Entre le 14 mars et le 26 avril 2020, en revanche, il y a eu autant de décès à domicile qu’en 2019. Sur la dernière période, ce sont donc essentiellement les décès à l’hôpital qui s’accroissent, contrairement à ce que le confinement aurait pu laisser attendre.