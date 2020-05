Pour rappel, dans le contexte épidémique de Covid-19, l'Etablissement public de santé mentale de La Réunion et la Cellule d'urgence médico-psychologique Océan Indien, avec le soutien de l'ARS La Réunion ont mis en place la plateforme téléphonique psy-Covid974 qui est une plateforme d'écoute psychologique, avec pour objectif de pallier de possibles souffrances psychiques de la part de la population et des professionnels de santé. Depuis le lundi 30 mars 2020, un numéro d'appel gratuit de soutien médico-psychologique est ouvert.

Le déconfinement peut générer un stress supplémentaire. En effet, la population sera confrontée aux conséquences diverses de la crise sanitaire du Covid-19 (perte de revenus, licenciement, garde des enfants, problèmes familiaux, sentiment d’insécurité etc…). De plus, les personnes n’étant plus confinées chez elles pourront se sentir davantage exposées au virus et ressentir des troubles d’anxiété et d’angoisse.



Du côté des professionnels de santé, des angoisses peuvent aussi apparaître pour certains sur la reprise de leur activité et leur exposition face au virus, et pour d’autres la projection d’une deuxième vague.



Dans ce contexte le maintien de la plateforme téléphonique est indispensable.



Vous pouvez contacter le 0 800 200 840 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18h