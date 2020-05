Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

"Dès le 14 mai, 6 boutiques rouvrent à la Réunion grâce à la mobilisation de salariés volontaires. D'ici la fin du mois de mai, Orange prévoit l'ouverture de la totalité des

boutiques du territoire. La préservation de la santé de nos clients et de nos salariés est notre priorité. Afin de satisfaire au mieux ses clients, Six boutiques ouvriront en priorité pour rétablir le lien physique et présentiel avec nos clients qui en ont le plus besoin" précise le réseau dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : Orange)

