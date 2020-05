Troisième jour de déconfinement à La Réunion

La Réunion comme le reste de la France à l'exception de Mayotte entame son 3ème de déconfinement progressif. Alors que la plupart des commerces ont pu totalement rouvrir dès ce lundi 11 mai 2020, pour certains secteurs, la reprise s'annonce plus compliquée : restaurateurs, hôteliers, acteurs de la vie culturelle ou sportive doivent encore patienter avant de pouvoir accueillir leurs clients comme avant. La plupart attendent impatiemment le 2 juin prochain pour en savoir plus sur leur avenir économique.

La Réunion compte un nouveau cas de Covid-19 annoncé ce mardi, soit au total 437 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 435 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés.

- Le secteur aérien se prépare à la reprise -

Du côté du secteur aérien on se prépare. Déjà, l'ARS a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête épidémiologique portant sur les personnels de Roland Garros. A ce jour La Réunion a été peu touchée par l'épidémie de coronavirus. Cependant 61 cas autochtones (14%) ont été décelés ; le mode de contamination d'une partie d'entre eux reste non identifié, laissant suspecter une circulation à bas bruit du virus sur le territoire. Les équipes de recherche ont retenu les personnels travaillant à l’aéroport de La Réunion qui est un des seuls lieux d’échanges avec l’extérieur sur l’ile. Parmi les 750 professionnels intervenant sur la zone aéroportuaire sur laquelle arrivent des voyageurs, un échantillon de 300 personnes sera tiré au sort afin de participer à cette première enquête épidémiologique prévue entre le 10 et le 15 mai 2020.

Masque obligatoire, accès limité... l'aéroport prévoit de son côté un dispositif renforcé. Les nouvelles mesures de précautions sanitaires s'appliquent aux passagers, depuis ce mardi 12 mai, à l'occasion du premier vol au départ pour Paris depuis le déconfinement de l'île à bord duquel se trouvaient environ 400 passagers comme vous avez pu le suivre en direct sur Imaz Press.

Pour rappel, seulement trois vols hebdomadaires restent autorisés entre La Réunion et Paris au mois de mai, opérés par les compagnies Air Austral et Air France délivrant les titres de transport uniquement sur justification d'un motif impérieux de voyage. Roland Garros impose un trafic limité dans l'aérogare et le port du masque obligatoire à l'entrée dans l'aéroport et pendant toute la durée du vol.

Air France de son côté annonce des contrôles de température progressivement déployés au départ de l'ensemble des vols opérés par Air France. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact. Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur, prévient Air France.

- Mayotte toujours dans le rouge -

A Mayotte, 34 nouveaux cas ont été confirmés, pour un total de 1095 personnes contaminées depuis le début de la pandémie. 42 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 29 dans le service de médecine et 7 dans le service de réanimation (1 en réanimation néonatale). 12 décès sont à déplorer. 492 personnes sont officiellement guéries.



Pour mieux répondre aux besoins hospitaliers liés à l’évolution épidémique, l’ARS de Mayotte et l'ARS La Réunion travaillent conjointement, en collaboration avec les établissements hospitaliers publics et privés de l’Océan Indien, au renforcement du nombre des évacuations sanitaires de Mayotte vers La Réunion, largement épargnée par l’épidémie.



A noter pourtant que les FAZSOI ont annoncé ce mardi que le porte-hélicoptères Mistral quittait la zone océan Indien, où il apportait justement un renfort précieux auprès de l'île aux parfums en terme de livraison de matériel sanitaire mais également d'eau et de denrées alimentaires. En un peu plus d’un mois, ce sont donc près de 750 tonnes de fret qui ont été transportés par le Mistral, soient 1.166 palettes de vivres, d’eau, de matériel médical et de chantier stockés dans les différents hangars du porte-hélicoptères amphibie.

