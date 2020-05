Depuis ce lundi 11 mai 2020 et le début du déconfinement progressif, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Accessoire le plus efficace pour que les personnes contaminées par le virus, même asymptomatiques, ne le transmettent pas autrui, le masque est devenu le quotidien des Français. Problème pour les porteurs de lunettes, il génère de la buée sur leurs verres. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les autorités ne cessent de nous le répéter, le retour à la vie normale ne sera que très progressif, malgré le déconfinement. Preuve en est, la généralisation du port du masque pour éviter la propagation des gouttelettes la transmission de la Covid-19. Déjà conseillé dans les espaces publics avant le déconfinement, il est désormais obligatoire dans les transports en commun, au grand dam des porteurs de lunettes.

En effet, l’air expiré par le nez et la bouche forme de la buée au contact des verres plus froids des lunettes, par le phénomène de condensation. Aussi, les conseils fleurissent pour éviter aux porteurs de lunettes de devoir choisir entre sécurité sanitaire et visibilité claire. Nous les avons regroupés.

• Ajuster son masque

S’il n’y a pas de solution parfaite au problème de la buée sur les lunettes, il existe bien plusieurs astuces pour en amoindrir les effets. D’abord, il convient de vérifier que le souci ne vient pas d’un masque trop grand ou mal ajuster. Un écart entre la masque et la peau peut laisser passer l’air chaud. Il suffit alors de replier le haut du masque pour le resserrer. Certains masques chirurgicaux sont munis de barrettes en métal au niveau du nez. Un léger pincement empêche l’air de passer.

• Le mouchoir en papier

La méthode du mouchoir en papier, bien connue des professionnels de santé, précède la pandémie de coronavirus. Elle consiste à prendre un mouchoir à usage unique, le plier et le positionner en haut du masque. Il absorbe ainsi l’humidité de et empêche la formation de buée. Le médecin américain Brian Cohen explique la marche à suivre.

• Le savon

Système D quand tu nous tiens. Le savon est une autre méthode accessible à tous. Il faut délicatement laver ses lunettes à l’eau savonneuse, les résidus de savon après le rinçage faisant que les molécules d’eau ne restent pas au contact du verre. Cette astuce n’est toutefois que très temporaire.

La mousse à raser

Même principe, différent produit. Il suffit là aussi de passer de la mousse à raser sur les verres, des deux côtés, puis de rincer à l’eau chaude. Cette méthode est d'ailleurs applicable pour les miroirs.

• La pince mi

C’est une création que l’on doit à la société française SMG. Une petite pince à insérer dans les masques en tissus ou à accrocher sur les masques réutilisables, qui est parfaitement adaptable à tout un chacun. Baptisée "pince mi" elle suit la forme du nez et moule le masque autour du visage, empêchant l’air de remonter. Les risques de buée, de porter les mains au visage et d’éjection de gouttelettes en direction des lunettes est évité.

• Le spray anti-buée

Vendu sur internet ou chez les opticiens, qui ont rouvert ce lundi 11 mai 2020, le spray ou gel anti-buée est déjà connu des porteurs de lunettes, notamment les sportifs qui préfèrent leur monture aux lentilles de contact. Ils s’appliquent directement sur les verres à la main, ou à l’aide d’un tissu pour le gel, et sèchent quasiment instantanément. Leurs prix varient généralement entre 6 et 15 euros le flacon.

