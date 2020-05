Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le bilan de l'épidémie à La Réunion est passé à 439 cas de Covid-19 ce mercredi 13 mai avec 2 nouveaux cas annoncés. La situation plateau continue de se confirmer tandis qu'à Mayotte, l'épidémie continue de progresser de jour en jour. 1.143 cas sont confirmés ainsi que 14 décès. Le déconfinement a donc lieu partout en France sauf sur l'île aux parfums. Les règles évoluent à La Réunion et désormais la quatorzaine pour les voyageurs ne doit plus se passer obligatoirement en hôtel, elle peut se faire à domicile pour des raisons de libertés individuelles selon le Conseil constitutionnel. Sur le plan économique beaucoup de commerces ont rouvert leurs portes et certains comme les forains demandent à reprendre leur activité pleinement et non pas à tour de rôle comme cela se fait sur plusieurs communes. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

