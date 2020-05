Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis le lundi 11 mai 2020, "les réseaux de transport en commun de l'île de La Réunion reprennent leur service normal. Chacun s'est organisé pour un plan de reprise d'activité accessible sur chaque site des exploitants : ils ont été partagés entre les délégants à savoir les autorités organisatrices des transports (Région, la CIREST, la CINOR, le TCO, la CIVIS et la CASUD), leurs exploitants de transport dans le respect du dialogue social et avec les services de l'État" indique la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi 14 mai. "Ce travail collectif est à saluer. Les acteurs du territoire ainsi que les forces de l'ordre nationales et communales se sont fortement mobilisés tout au long de ce confinement et poursuivront leurs efforts pour renforcer l'offre de transports en commun dans le respect des mesures sanitaires destinées à protéger les usagers et employés" ajoute le préfet dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion. com)

