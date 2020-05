Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pendant le confinement, la ville de Saint-Joseph a organisé, ce vendredi 15 mai 2019, le marché des producteurs en mode drive pour assurer la plus grande sécurité et respecter la réglementation imposée et permettre l'écoulement de la production de nos agricultures. Nous publions le communiqué de la commune sur ce premier marché post-confinement ci-dessous. (Photo DR)

