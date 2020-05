Ce vendredi matin 15 mai 2020, une trentaine de Gilets jaunes du rond-point des Zazalés au Tampon se sont réunis devant l'ARS de Saint-Denis. Confinés pendant deux mois, les manifestants indiquent "ne pas avoir oublié leur combat" pendant le confinement. Ces derniers veulent comprendre pourquoi l'aéroport est resté ouvert pendant la crise sanitaire, et s'inquiètent du retour des touristes en juillet. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"On demande à rencontrer Martine Ladoucette (directrice de l'ARS ; ndlr) ou quelqu'un de la direction, pour demander la fermeture de l'aéroport et savoir pourquoi les vols ont continué pendant le confinement" indique Jade, une manifestante présente sur place. Elle explique par ailleurs que des Gilets jaunes ont appelé tous les jours l'ARS pendant la crise pour demander la fermeture totale de l'aéroport. "On ne voit pas l'intérêt d'avoir fermé à moitié l'aéroport et d'avoir accueilli trois vols par semaine" continue-t-elle.

Les manifestants sont d'abord rentré dans l'enceinte de l'ARS, avant d'en ressortir et se poster sur le parking. Ils comptent rester sur place jusqu'à rencontrer un représentant de l'ARS. La police est sur place, regardez :

"Les vols touristiques vont reprendre quelles seront les conséquences pour La Réunion. L'ARS nous doit des comptes" lance Kevin, Gilets jaune de Saint-André."Mais personne ne veut nous recevoir, personne ne veut nous parler" déplore-t-il. Regardez :

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com