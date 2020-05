La Poste annonce, ce vendredi 15 mai 2020, le renforcement de sa présence à La Réunion déconfinée depuis le 11 mai. 48 bureaux de postes seront désormais ouverts du lundi au vendredi sur l'île. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis le 17 mars, la mobilisation quotidienne des postiers a permis à La Poste d’assurer ses missions prioritaires et les opérations essentielles tout en protégeant la santé des postiers et des clients.

La Poste de La Réunion tient à rendre hommage à l’engagement des postiers qui œuvrent dans cette situation inédite pour apporter un service à la population réunionnaise.

La semaine prochaine, La Poste de La Réunion pérennise son organisation. 48 bureaux de poste seront ouverts, du lundi au vendredi, sur l’ensemble du département, préservant ainsi l’accessibilité aux différents services de La Poste (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile).

Les samedi 16, 23 et 30 mai, les bureaux de poste seront fermés.

La liste détaillée des bureaux ouverts, des horaires et des services disponibles est accessible ici.

Les postiers sont mobilisés pour accueillir et servir tous les clients, les mesures barrières mises en place pour les protéger peuvent allonger le temps d’accès aux services. Consciente de ces désagréments, La Poste remercie ses clients pour leur patience et leur compréhension.

La Poste rappelle que de nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr).