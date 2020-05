440 cas de Covid-19 à La Réunion, des mesures prises pour le tourisme

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont confirmé un nouveau cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce jeudi 14 mai, soit au total 440 cas depuis l’apparition du premier cas. 13 personnes sont hospitalisées à l'heure actuelle dont 4 en réanimation.

A noter que la grande majorité des patients à l'hôpital sont des cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. La Réunion poursuit en effet son renfort sanitaire auprès de Mayotte, seul territoire qui n'est pas déconfiné, où l'épidémie progresse très rapidement.

- Des annonces en faveur du tourisme -

Le gouvernement a présenté son "plan Marshall" pour soutenir le tourisme. "Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française. Son sauvetage est donc une priorité nationale", a affirmé le Premier ministre Edouard Philippe. 95% des hôtels français sont actuellement fermés.

Plusieurs mesures ont été annoncées, comme le Fonds de solidarité ouvert pour les entreprises du secteur hôtellerie-restauration-tourisme "jusqu'à la fin de l'année 2020". Son accès sera élargi aux entreprises qui ont jusqu'à 20 salariés et jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. L'aide qui sera versée pourra aller jusqu'à 10.000 euros.

Sur la date de réouverture des cafés et restaurants, Edouard Philippe a déclaré que celle-ci serait fixée au cours de la semaine du 25 mai. Pour ceux qui sont dans les départements verts, comme La Réunion, une réouverture le 2 juin pourrait être envisagée si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas.

Enfin "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment dans l'Hexagone et en Outre-mer. Les Français peuvent prendre leurs réservations", indique Edouard Philippe. "Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés, dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances", ajoute-t-il.

- Les enseignants de La Réunion ont fait leur pré-rentrée -

Ce jeudi 14 mai 2020, une partie des enseignants et professeurs de La Réunion ont repris le travail. Alors que les élèves sont attendus lundi 18 mai, le personnel éducatif, globalement inquiet, était attendu pour préparer les derniers ajustements nécessaires à l'accueil des enfants dans les conditions du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement.

Plusieurs maires ont jugé ces mesures compliqués à exécuter. Seules 8 communes sur 24 ouvriront leurs postes aux enfants du 1er degré : Saint-Denis, La Possession, Les Avirons, l'Entre-Deux, Sainte-Rose, Cilaos, Salazie et Petite Ile. Nous avons justement suivi la préparation d'une école primaire de La Possession, Arthur Almery, où le directeur et les professeurs se disent prêts bien que le contexte sanitaire soit compliqué.

- Situation toujours tendue à Mayotte -

Fin mars, les liaisons aériennes ont drastiquement diminué entre La Réunion et le reste du monde. Une mesure prise dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du coronavirus. Mayotte n'échappe pas à cette restrition. Il n'y a plus de vols à destination de cette île mis à part les frets dédiés à l’approvisionnement du département.

Reste que ces restrictions de circulation entre les deux îles ne sont pas sans répercussion. À ce jour, de 41 adultes et une dizaine d’enfants mahorais sont bloqués à La Réunion et demandent d’être rapatriés au plus vite. Une cinquantaine de Mahorais bloqués à La Réunion ont manifesté ce jeudi matin 14 mai 2020 devant la préfecture. Ils demandent l'autorisation de regagner leur île.

Mayotte compte désormais 1.210 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, ce qui signifie que 67 nouveaux cas ont été recensés en seulement 24 heures. Deux décès supplémentaires sont annoncés ce qui fait monter le bilan à 16 morts en tout dont 2 à domicile.

Par ailleuurs, 50 patients actuellement hospitalisés au CHM dont 29 dans le service de médecine et 10 dans le service de réanimation dont 2 bébés, en réanimation néonatale. A noter malgré tout que 627 personnes sont officiellement guéries.

